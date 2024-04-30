Лавров побеседовал с таджикским коллегой после ноты протеста

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином политику РФ по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе телефонного разговора Лавров подчеркнул, что применяемые РФ меры по борьбе с терроризмом не направлены против конкретной нации или религии и носят временный характер.

«Трагические события в «Крокус Сити Холл» стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что обе стороны сознают необходимость бережного отношения к двусторонним отношениям.

До этого послу России в Душанбе вручили ноту из-за «нарушения прав» граждан Таджикистана и «необоснованных случаев отказа» во въезде своих граждан в Россию.

Кроме того, МИД Таджикистана также выпустил срочную рекомендацию с призывом к своим гражданам воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ.