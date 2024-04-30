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В Иерусалиме ранили полицейского

Полицейский ранен ножом в Иерусалиме, рассматривается версия с попыткой теракта

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Пресс-служба полиции Израиля

В Иерусалиме сотрудник полиции подвергся нападению с ножом и получил ранение. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

Инцидент произошел в Старом городе. Подозреваемый был обезврежен, сотрудники правоохранительных органов открыли по нападавшему огонь. В заявлении подчеркивается, что это может быть попытка теракта.

Уточняется, что полицейский получил ранение средней тяжести в голову, он в сознании и госпитализирован. Полиция подозревает, что злоумышленник прибыл из Турции и был иностранцем.

22 апреля сообщалось, что в Иерусалиме легковой автомобиль наехал на пешеходов. В результате пострадали два человека. В израильских правоохранительных органах произошедшее назвали террористической атакой. При этом представители полиции подчеркнули, что после наезда из машины вышли два человека и покинули место происшествия. По информации журналистов, на пути отхода подозреваемых стражи порядка нашли пистолет-пулемет.

Ранее на пропускном пункте в окрестностях Иерусалима произошел теракт с использованием автомобиля.

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