Вертолет Ми-8 вылетел в Хабаровский край для тушения пожара

МЧС направило вертолет Ми-8 с водосливным устройством на остров Дачный в Хабаровском крае для тушения природного пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

На острове, транспортное сообщение к которому возможно только по воде, горит сухая растительность. Авиация уже сбросила 108 тонн воды на территорию, где произошло возгорание. К тушению огня привлечены более 30 сотрудников МЧС и несколько единиц спецтехники. Площадь пожара составляет 5,5 квадратных километров.



На сегодняшний день в 14 муниципалитетах Хабаровского края действует особый противопожарный режим. Там запрещено разводить открытый огонь, сжигать траву и мусор.

В начале апреля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) присвоил семи регионам России четвертый, чрезвычайный ранг пожарной опасности. Среди них Краснодарский и Ставропольский края, Республики Адыгея и Бурятия, Астраханская и Ростовская области, а также Забайкальский край.

Ранее в Хабаровске загорелась гостиница «Роял».