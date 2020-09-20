Олешко назвал уход из жизни телеведущего Борисова невосполнимой потерей

Актер Александр Олешко выразил соболезнование в связи со смертью ведущего «Русского лото» Михаила Борисова.

Олешко был учеником Борисова в Театральном институте имени Щукина.

«Замечательный человек, талантливый, очень глубокий, разносторонний, интеллектуально развитый, подкованный, с замечательным чувством юмора. Абсолютно уникальный педагог, который помогал нам чувствовать себя свободными на сцене. Он научил нас очень интересным вещам и передал все секреты профессии. Он удивительно разбирал пьесы — я не встречал такого второго человека, который мог так объяснить, о чем написал автор, что мы на самом деле должны играть, для чего, для кого», — рассказал актер.

По словам Олешко, Борисов очень помог ему при поступлении в Щукинский институт.

«Это очень неожиданная и невосполнимая потеря, потому что такие люди — они как сваи, как фундамент театрального института. Они верны дому, делу, искусству, своим педагогам и ученикам. Поэтому он еще очень многое мог бы сделать и создать, передать свои знания дальше. Это очень тяжелый удар не только для его семьи, но и для всех, кто знал этого человека. Я выражаю глубочайшие соболезнования его сыну, его сестре и всем его ученикам. Светлая память ему», — добавил артист.

Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. О его смерти стало известно 20 сентября.

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