Актера Netflix арестовали по подозрению в развращении малолетнего мальчика

Звезда сериала Netflix Cheer Джерри Харрис арестован по подозрению в склонении 13-летнего мальчика к съемке откровенных сексуальных видео и фотографий самого себя. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, ФБР заинтересовалось Харрисом после обвинений в ненадлежащем сексуальном поведении с несовершеннолетними. Его арестовали спустя три дня после обыска у него дома.

«Харрис обвиняется в том, что он связался с несовершеннолетним мальчиком в социальных сетях и неоднократно просил его прислать ему откровенно сексуальные фотографии и видео», — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что жалоба на Харриса поступила в ФБР от Varsity — компании, занимающейся профессиональной организацией спортивных мероприятий в области чирлидинга.

Известно, что актер помогал бывшему вице-президенту и кандидату в президенты США Джо Байдену во время предвыборной кампании. Летом Харрис провел с Байденом интервью в Instagram о пассивности электората во время выборов.

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