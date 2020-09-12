У Ефремова отличные отношения с сокамерниками

У осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович у себя в Facebook.

«Его уже перевели из карантина в постоянную камеру. В ней 4 места и пока 3 человека. Михаил сказал, что отношения с сокамерниками у него отличные. Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис», — говорится в сообщении.

Она добавила, что актера перевели в постоянную четырехместную камеру с холодильником и телевизором. Ефремов ни на что не жалуется.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Охлобыстин назвал приговор Ефремову «казнью» и пообещал поддерживать актера

— В ОП сообщили о «паломничестве» к Ефремову в СИЗО

— Пашаев заявил, что Ефремов не может его уволить