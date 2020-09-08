Защита Ефремова обжаловала приговор

Защита актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Карантин, колония и поддержка: что ждет Ефремова после приговора

— Названы условия досрочного освобождения для Ефремова

— Источник заявил, что Ефремов не имеет противопоказаний для отбывания наказания