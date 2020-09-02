Названо место похорон Бориса Клюева

Актера Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Похороны состоятся 4 сентября после церемонии прощания, которая пройдет в учреждении культуры.

Один из ведущих актеров Малого театра, звезда фильма «ДʼАртаньян и три мушкетера» и «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Борис Клюев умер на 77-м году жизни 1 сентября.

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