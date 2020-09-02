Перенесший инсульт Валентин Гафт встретит юбилей в кругу семьи

Народный артист РСФСР Валентин Гафт будет отмечать 85-летие за городом в кругу семьи и друзей, передает ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Остроумову.

По словам Остроумовой, поздравлять Гафта приедут коллеги, четверо внуков, двое детей и помощница. В семье ждут поздравительного звонка от театра «Современник», в труппе которого состоит Гафт. «У него очень строгий режим. Ему любое возбуждение очень вредно. Есть час, когда он бодрствует, тогда и приедут гости», — уточнила Остроумова.

В августе 2019 года звезда фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и др. Валентин Гафт перенес инсульт. После реабилитации артисту противопоказаны перегрузки.

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