Ефремов утверждает, что признал вину в ДТП из-за похмелья

Актер Михаил Ефремов заявил в ходе допроса в суде, что не помнит, как случилось ДТП, а признал вину под влиянием похмелья, передает ТАСС.

По его словам, он «ездил искать пиво» и «вроде был не на машине в тот день». Также он утверждает, что не узнал себя на записях с камер.

«Я вроде не на машине был в тот день, не помню <...> Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя», — добавил Ефремов.

Вспоминая хронологию того дня, он рассказал, что помнит, как его встретили друзья и он поехал к актрисе Дарье Белоусовой, так как там было спокойнее. А утром он узнал о смерти другого участника ДТП, и они поехали в суд.

«Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем — оно смонтировано <...> Я не виноват в ДТП», — заключил подсудимый.

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