Адвокат Ефремова просит о защите из-за поступающих угроз

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой о защите из-за поступающих в его адрес угроз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

В документе Пашаев утверждает, что регулярно получает угрозы о возбуждении против него уголовного дела, если он не откажется от защиты Ефремова. Кроме того, адвокат заявляет, что получил информацию об обращении подставных лиц в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его у уголовной ответственности.

Пашаев также просит генпрокурора о проведении проверки данной информации.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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