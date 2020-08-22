Оливер Стоун усомнился в правдивости выводов разведки США по «российскому делу»

Американский кинорежиссер Оливер Стоун во время общения с телеведущим Биллом Махером признался, что сомневается в достоверности данных спецслужб страны в отношении «российского дела» о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы США в 2016 году, сообщает Fox News.

Махер кратко пересказал отчет, опубликованный на прошлой неделе, в котором говорилось, что председатель кампании главы государства Дональда Трампа Пол Манафорт «прямо и косвенно общался» с российскими чиновниками и не только. Услышав это, 73-летий Стоун махнул руками и ответил: »«О, Билл, я знаю тебя слишком долго, и я думаю, что ты достаточно опытен, чтобы знать — мы должны подвергать сомнению все, что исходит от наших спецслужб».

«Так они лгут?» — спросил Махер.

На что режиссер добавил, что спецслужбы ненадежны и от них очень трудно узнать правду.

«Все, что они публикуют – это слухи, анонимные источники, аналитические центры, антироссийские настроения — все складывается в этот восковой шар, который становится огромным. А потом они есть такие люди, как вы, которые в целом настроены скептически, верят этому. Я бы действительно перепроверил все, каждый из этих источников», — заключил Стоун.

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