Адвокат Ефремова считает моральными уродами сомневающихся в инсульте актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что те, кто сомневается в инсульте у актера, являются «моральными уродами». Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно», — сказал Пашаев.

Он отметил, что нельзя глумиться над человеком когда он болеет.

Юрист также рассказал, что у защиты имеются документы, подтверждающие диагноз артиста.

Ранее Пашаев заявлял, что в медицинских документах у Ефремова значится инсульт.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.

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