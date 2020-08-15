Блогер Саша Спилберг получила положительный анализ на коронавирус
Блогер Саша Спилберг рассказала своим подписчикам в Instagram, что получила положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Она разместила в своем блоге фотографию с положительным тестом.
Спилберг также отметила, что вместе с ней положительный результат анализов получил и ее молодой человек Пауло. Она добавила, что они предполагали, что у них обычная простуда.
Вместе с тем блогер уточнила, что у нее прошел период «сильной симптоматики». По ее словам, им предстоит пробыть на карантине до 25 августа.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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