Блогер Саша Спилберг получила положительный анализ на коронавирус

Блогер Саша Спилберг рассказала своим подписчикам в Instagram, что получила положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Она разместила в своем блоге фотографию с положительным тестом.

Спилберг также отметила, что вместе с ней положительный результат анализов получил и ее молодой человек Пауло. Она добавила, что они предполагали, что у них обычная простуда.

Вместе с тем блогер уточнила, что у нее прошел период «сильной симптоматики». По ее словам, им предстоит пробыть на карантине до 25 августа.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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