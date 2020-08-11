Муж рассказал, как певица Легкоступова получила травмы

Муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал, при каких обстоятельствах она получила травмы, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Фирсов заявил, что артистка потеряла равновесие, перебрав с алкоголем, и упала. В результате падения она получила травму головы и синяки по всему телу.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое.

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