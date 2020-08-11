Адвокат прокомментировал кадры первых минут после ДТП с Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал обнародованное 10 августа видео с места смертельного ДТП с участием артиста, передает телеканал «360».

Ранее Пашаев поставил под сомнение, что за рулем машины в момент ДТП был Ефремов. После этого защита потерпевшего опубликовала кадры, на которых видно, что за рулем находился Ефремов, и никто, кроме артиста, из машины после ДТП не выходил.

«Это бред. Остальное в суде», — заявил юрист Эльман Пашев, отвечая на вопрос, приобщат ли кадры к делу.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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