Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» его защитника

Актер Михаил Ефремов является «жертвой» его защитника в суде Эльмана Пашаева, считает почетный адвокат России Александр Островский. Об этом он заявил в беседе с Национальной службой новостей.

Выбранная Пашаевым стратегия защиты губительна для Ефремова, так как ухудшает отношение суда к актеру, уверен Островский. По его словам, признание Ефремовым вины в смертельном ДТП стало бы смягчающим обстоятельством для условного срока или отправки в колонию-поселение.

При этом почетный адвокат отметил, что воспринимает стратегию защиты актера «через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева».

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП, так как ничего не помнит.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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