Звезда «Зачарованных» переболела COVID-19

Актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», получила положительный тест на антитела к новой коронавирусной инфекции после четырех месяцев жизни с симптомами COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Милано, в конце марта у нее появились признаки заболевания, в частности, потеря обоняния и аппетита, тяжесть в груди, затрудненное дыхание и постоянные головные боли, высокая температура.

«У меня были практически все симптомы Covid», — написала актриса.

При это тест на коронавирус показал отрицательный результат, поделилась Милано. Она рассказала, что в последствии сдавала два теста на антитела, однако их результат также был отрицательным.

«Прожив последние 4 месяца с затяжными симптомами <…> я пошла и сдала анализ крови на антитела <…> У меня есть антитела к covid. Я переболела Covid-19», — сообщила она.

Актриса призвала людей беречь свое здоровье и заявила о намерении сдать плазму для лечения других пациентов с коронавирусной инфекцией.