Собчак намерена судиться с Business Insider

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что подает в суд на издание Business Insider за публикацию материала о ее высказываниях по поводу протестов в США. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что издание выпустило статью с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми». По словам телеведущей, это ложь.

В своей публикации она отметила, что считает главными ценностями жизнь, свободу и частную собственность, а также добавила, что не поддерживает связанные с насилием протесты в любом государстве.

До этого стало известно, что Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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