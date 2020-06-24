Джордж Мартин рассказал, когда закончит «Песнь льда и пламени»

Писатель Джордж Мартин рассказал, что очередной том эпопеи «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», будет закончен в 2021 году. Об этом он написал в своем блоге.

Он также рассказал, что изолировался в хижине в горах и это помогает ему продуктивно работать.

«Но нет, это не значит, что книга будет закончена завтра или будет опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне еще предстоит пройти долгий путь», — написал Мартин.

В конце своей записи он пошутил, что его зовет Арья и, возможно, хочет кого-то убить.

«Ветры зимы» должны стать предпоследней частью серии романов «Песнь льда и пламени». В 2019 году Мартин пообещал завершить роман «Ветры зимы» до конгресса писателей-фантастов в июле 2020 года.

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