Звезда «Бригады» Майков вступился за Ефремова

Актер Павел Майков, звезда сериалов «Бригада» и «Солдаты», в беседе с НСН оценил публичное обсуждение смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова.

Он вступился за Ефремова, призвав от него «отстать». «Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же «ангелы». Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей», — сказал актер, призвав россиян быть милосерднее и позволить попавшим в беду людям решить свою проблему самостоятельно. «А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами», – заключил Майков.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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