В Минздраве назвали возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что на лечение артиста Михаила Ефремова от возможной алкогольной зависимости потребуется около месяца. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, за этим последует реабилитация, длительность которой сложно прогнозировать.

«Иногда такие катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека», — сказал Брюн.

Специалист также добавил, что ответственность за произошедшее должны разделить между собой и члены его семьи, и его коллеги.

«Я думаю, что все эти люди ответственны за трагедию», — заключил он.

Врач также отметил, что представители актерской профессии часто страдают алкоголизмом, поскольку являются утонченными личностями и порой живут на грани возможного.

Ранее стало известно, что Ефремов в момент аварии находился под воздействием алкоголя и наркотических средств.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову