Представители Ефремова не предлагали компенсацию семье погибшего в ДТП

Представители и родственники актера Михаила Ефремова не предлагали никаких компенсаций семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова и не выходили на связь с ней. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Никто не связывался с семьей», — заявил Добровинский.

Он отметил, что и предложений о компенсации ущерба так же не поступало.

По его словам, в настоящее время рано говорить о гражданском иске по возмещению вреда, однако позже, возможно, он будет подан.

Добровинский также подчеркнул, что защищать семью погибшего он будет бесплатно.

«Это было мое условие», — сказал адвокат.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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