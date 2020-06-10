Представители Ефремова не предлагали компенсацию семье погибшего в ДТП
Представители и родственники актера Михаила Ефремова не предлагали никаких компенсаций семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова и не выходили на связь с ней. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.
«Никто не связывался с семьей», — заявил Добровинский.
Он отметил, что и предложений о компенсации ущерба так же не поступало.
По его словам, в настоящее время рано говорить о гражданском иске по возмещению вреда, однако позже, возможно, он будет подан.
Добровинский также подчеркнул, что защищать семью погибшего он будет бесплатно.
«Это было мое условие», — сказал адвокат.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
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