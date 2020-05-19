Каждый пятый россиян с доступом в интернет посещал онлайн-музеи

Каждый пятый россиянин с доступом в интернет посещал виртуальный музей, передает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Всего доступ к сети имеют 83% россиян, онлайн-музеи посещали 19%. Из них 72% виртуально гуляли по музеям в 2020 году, причем каждый второй из них — во время карантина (в апреле-мае) — 57%. Чаще виртуальные музеи стали посещать 29%, реже — 25% россиян.

Среди популярных у россиян музеев лидируют исторические — их хотят посетить 47% соотечественников, на втором месте находятся художественные музеи — желание посетить такой виртуальный музей высказали 40% опрошенных.

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