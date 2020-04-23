Марат Башаров опубликовал запись скандала с женой
Актер и телеведущий Марат Башаров показал в Instagram видеозапись скандала с экс-супругой Елизаветой Шевырковой.
Ролик показывает, как Башаров и Шевыркова ругаются во дворе дома, ссору наблюдает ребенок. Мать убеждает ребенка поехать с ней и обвиняет Башарова в том, что он злоупотребляет алкоголем. «Ты психику одному ребенку сломал, своему тоже хочешь сломать?» — сказала она, пригрозив бывшему мужу полицией. Также Башаров утверждает, что Елизавета требует от него деньги.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Башаров нанес жене побои. После этого актер рассказывал, что продолжает жить с бывшей супругой даже после развода.
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