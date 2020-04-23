Марат Башаров опубликовал запись скандала с женой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/423/12190423/shablon-1h212312-pic905-895x505-79371.jpg">

Актер и телеведущий Марат Башаров показал в Instagram видеозапись скандала с экс-супругой Елизаветой Шевырковой.

Ролик показывает, как Башаров и Шевыркова ругаются во дворе дома, ссору наблюдает ребенок. Мать убеждает ребенка поехать с ней и обвиняет Башарова в том, что он злоупотребляет алкоголем. «Ты психику одному ребенку сломал, своему тоже хочешь сломать?» — сказала она, пригрозив бывшему мужу полицией. Также Башаров утверждает, что Елизавета требует от него деньги.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Башаров нанес жене побои. После этого актер рассказывал, что продолжает жить с бывшей супругой даже после развода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Башаров поддержал Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

— Башаров рассказал про сорванные украинские гастроли

— Марат Башаров пожаловался на травлю после избиения жены