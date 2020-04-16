Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/543/13039543/zu-pic905-895x505-75031.jpg">

Актриса Чулпан Хаматова в эфире «Дождя» рассказала о реакции зрителей на сериал «Зулейха открывает глаза».

По словам Хаматовой, ее обвиняют в осквернении истории Татарстана и России. «Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — посетовала она.

В основу сюжета сериала «Зулейха открывает глаза» легла одноименная книга Гузель Яхиной. По сюжету, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Роман был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сериал «Зулейха открывает глаза» упрекнули в исторической недостоверности

— Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

— Стала известна дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза»