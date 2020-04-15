Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

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Сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале «Россия 1».

Первым зрителям сериал понравился. В Instagram Хаматовой они благодарят ее за роль и обещают досмотреть сериал до конца. «Вы шикарны! Смотрели на одном дыхании! Читая книгу, Зулейху представляла именно такую», «С премьерой! Посмотрели с большим удовольствием! Глаза Чулпан передали все эмоции, актеры огонь!», «Ой, как мало показали, ждем еще! Спасибо, другой Зулейху я и не видела», — пишут поклонники.

В основу сюжета сериала легла одноименная книга Гузель Яхиной. По сюжету, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Роман был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира.

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