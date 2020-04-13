Опубликован первый кадр из «Дюны» с Тимоти Шаламе

Издание Variety опубликовало в Instagram первый кадр из фильма «Дюна» Дени Вильнева.

На фотографии можно увидеть Тимоти Шаламе в роли наследника знатного рода Пола Атрейдеса — главного героя фильма. Актер стоит на берегу океана под сильным ветром.

Писатель Фрэнк Герберт выпустил научно-фантастический роман «Дюна» в 1965 году. «Дюна» Дени Вильнева станет второй громкой экранизацией романа Фрэнка Герберта после одноименного фильма Дэвида Линча, названного кинокритиками провальным.

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