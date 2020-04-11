В США отменен фестиваль Burning Man из-за коронавируса
В США отменен ежегодный фестиваль музыки и искусства Burning Man («Горящий человек») из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили организаторы шоу.
«Мы приняли трудное решение не строить Black Rock City в 2020 году», — говорится в сообщении.
Организаторы также сообщили, что вернут деньги за ранее приобретенные билеты. Также они призвали пожертвовать часть средств для поддержки проекта Burning Man.
Фестиваль Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. В конце мероприятия сжигается огромная статуя человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 500 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, смертельных исходов — 102 тысячи.
Всего в мире зафиксировано свыше 1,6 млн случаев заражения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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