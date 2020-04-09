Умерла 25-летняя рэперша Чинна Роджерс

Рэперша Chynna (Чинна Роджерс) умерла в Филадельфии на 26-м году жизни, сообщает New York Times со ссылкой на менеджера певицы Джона Миллера.

Причина смерти девушки пока не раскрывается. Чинна не скрывала, что борется с наркотической зависимостью.

В своем последнем посте в Instagram, который фанаты считают пророческим, Чинна говорила о смерти. «Я думаю, что саундтреков к нашей жизни слишком много. Мне нужна музыка, под которую можно умереть», — рассуждала она.

В 14 лет Чинна начала карьеру модели и появлялась на подиуме в показах DKNY. В 15 она познакомилась с рэпером ASAP Yams и начала музыкальную карьеру.

У Чинны остались отец, два брата и сестра. Мать артистки скончалась в 2017 году.