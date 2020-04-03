Горбачев прокомментировал спектакль о себе и супруге

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Экс-президента СССР Михаила Горбачева спросили о работе над спектаклем об истории их отношений с супругой Раисой Максимовной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко.

Над спектаклем «Горбачев» сейчас работает режиссер Алвис Херманис, постановку покажут в Театре Наций уже в этом году. Главные роли сыграют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. «Естественно, Михаил Сергеевич с симпатией к этому относится, он знает людей, которые этим занимаются. Но это художественное произведение все-таки, надо иметь это в виду», — уточнил Палажченко.

Он также не исключил, что авторы спектакля могут прямо или косвенно консультироваться с Горбачевым. Удастся ли Михаилу Горбачеву побывать на премьере спектакля, пока неизвестно.

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