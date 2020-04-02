Джазмен Эллис Марсалис мл. скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

В возрасте 85 лет умер от пневмонии, которая была вызвана коронавирусной инфекцией, американский джазовый пианист Эллис Марсалис мл. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его сына.

Причиной смерти, как утверждает его сын, стали осложнения после заражения коронавирусом. «Причиной его смерти была пневмония», — добавил он.

Как пишет газета, Марсалис провел десятилетия в Новом Орлеане в качестве музыканта, педагога и наставника для своих детей и других молодых музыкантов. Стоит отметить, что четверо из шести сыновей джазмена стали музыкантами.

Музыкант стал звездой не только в своем родном городе, но и на общенациональной сцене. Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл написала в Twitter, что Марсалис был легендой.