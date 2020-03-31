Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин

Журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Telegram-канале сообщил о смерти писателя и драматурга Леонида Зорина.

Причину смерти сценариста фильмов «Покровские ворота» и «Царская охота» Венедиктов не назвал.

Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году. Занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев в своем поздравлении отмечал, что романы, повести и рассказы Зорина – это «неизменно серьезный и острый диалог с читателем, поиск ответа на самые важные жизненные вопросы».

Зорин — лауреат премии Аполлона Григорьева (2003), премии И. П. Белкина за лучшую повесть года (2009), премии «Большая книга» (III премия) за сборник «Скверный глобус» (2009).