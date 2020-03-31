Гуфа раскритиковали в сети и обвинили в жестоком обращении с животными

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) показал подписчикам в Instagram видео, на котором его собака дерется с другим псом. Пользователи сети раскритиковали его и обвинили в жестоком обращении с животными.

Как утверждают зоозащитники, которые успели заснять видео прямой трансляции Гуфа, исполнитель совершил очень плохой и подлый поступок. На кадрах показан момент, как пес рэпера вгрызается к глотку другому животному и мучает его, а Долматов тем временем его не останавливает.

«Это поступок некрутого парня», — написали зоозащитники на своей странице в соцсети.

Их поддержали другие пользователи, которые возмутились произошедшим и попросили привлечь Гуфа к ответственности.

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