Гуфа раскритиковали в сети и обвинили в жестоком обращении с животными
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) показал подписчикам в Instagram видео, на котором его собака дерется с другим псом. Пользователи сети раскритиковали его и обвинили в жестоком обращении с животными.
Как утверждают зоозащитники, которые успели заснять видео прямой трансляции Гуфа, исполнитель совершил очень плохой и подлый поступок. На кадрах показан момент, как пес рэпера вгрызается к глотку другому животному и мучает его, а Долматов тем временем его не останавливает.
«Это поступок некрутого парня», — написали зоозащитники на своей странице в соцсети.
Их поддержали другие пользователи, которые возмутились произошедшим и попросили привлечь Гуфа к ответственности.
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