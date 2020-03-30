Рынска проговорилась о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

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Журналистка Божена Рынска проговорилась о рождении ребенка у 74-летнего комика Евгения Петросяна и его 31-летней помощницы и, возможно, супруги Татьяны Брухуновой.

Брухунова пришла в комментарии к посту в Instagram Рынски, которая рассказала о том, что у нее родился ребенок от погибшего мужа Игоря Малашенко. Девочку для Рынски выносила суррогатная мать. Татьяна Брухунова поздравила журналистку с радостным событием, и Рынска ответила ей тем же. «И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала», — написала она.

Ни Петросян, ни Брухунова пока не подтверждали рождения ребенка.

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