Последнюю книгу Эдуарда Лимонова опубликуют онлайн

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Последняя книга Эдуарда Лимонова «Старик путешествует» выйдет 30 марта на сервисе Bookmate, передает РИА «Новости» со ссылкой на издательство Individuum.

В апреле будет опубликована и бумажная версия книги. В сборник «Старик путешествует» вошли очерки о путешествиях во времени — по детству и юности — и пространстве — Франции, Италии, Монголии.

Главный редактор издательства Феликс Сандалов уточнил, что редакция не вмешивалась в авторский текст. «Это документ последних месяцев жизни автора и достоверность отображения им своего сознания очень важна», — уточнили в издательстве.

Сам Лимонов говорил, что в книге «собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники — а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года на 78-м году жизни.

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