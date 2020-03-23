Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка. Это она сделала во время общения со своими подписчиками в Instagram.
Жена юмориста в переписке с ними уклонилась от ответа на вопросы о материнстве.
«Говорят об этом уже три года!» — ответила Брухунова на вопрос подписчицы о появлении у супружеской пары первого ребенка.
Также на вопрос одной из пользовательниц соцсети о двойне или тройне жена шоумена отшутилась.
«Пятерня», — в ответ написала Брухунова.
Ранее СМИ сообщали, что Петросяну и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ якобы родила ребенка суррогатная мать.
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