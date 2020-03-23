Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка. Это она сделала во время общения со своими подписчиками в Instagram.

Жена юмориста в переписке с ними уклонилась от ответа на вопросы о материнстве.

«Говорят об этом уже три года!» — ответила Брухунова на вопрос подписчицы о появлении у супружеской пары первого ребенка.

Также на вопрос одной из пользовательниц соцсети о двойне или тройне жена шоумена отшутилась.

«Пятерня», — в ответ написала Брухунова.

Ранее СМИ сообщали, что Петросяну и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ якобы родила ребенка суррогатная мать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Безумно счастливы»: СМИ о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

— Степаненко молится за Петросяна