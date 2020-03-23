Мультфильм «Тролли. Мировой тур» возглавил российский прокат
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Мультфильм «Тролли. Мировой тур» Уолта Дорна возглавил российский прокат, сообщает портал kinobusiness.com.
За минувшие дебютные выходные он собрал 97,3 млн руб. На втором месте оказался супергеройский боевик «Бладшот» Дэйва Уилсона с Вином Дизелем в главной роли. Его касса за минувший уикенд составила 43,9 млн руб. На третьей строчке расположился боевик «Джентльмены» Гая Ричи с 21,7 млн руб.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ с рекомендацией кинотеатрам приостановить свою деятельность с 23 марта в целях предупреждения распространения коронавируса.
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