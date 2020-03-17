Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью заболел коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, популярность которому принесла роль Тормунда в сериале «Игра престолов», рассказал в своем Instagram, что подхватил новый коронавирус, и ему теперь придется самоизолироваться.

Он сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

«Я со своей семьей буду находиться дома столько, сколько потребуется», — написал Хивью.

Актер добавил, что сейчас он имеет только легкие симптомы простуды.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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