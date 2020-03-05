На Боярского пожаловались в Генпрокуратуру из-за неправильной парковки

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Московский адвокат подал жалобы на артиста Михаила Боярского в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Поводом для жалоб стали неправильные парковки.

Сейчас Островский требует проверить все парковки Боярского, периодически попадающие на фото и становящиеся предметом для обсуждения в соцсетях.

При этом официально за машиной артиста не числится ни одного штрафа.

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