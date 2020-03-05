Фея-крестная в исполнении Билли Портера в «Золушке» будет гендерно-нейтральной
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Актер Билли Портер рассказал, что фея-крестная, которую он сыграет в новом фильме «Золушка» студии Sony, будет гендерно-нейтральной.
По словам Портера, у магии нет пола. «Персонаж будет бесполым, по крайней мере в том виде, в котором я его играю. И это круто», — сказал он в интервью CBS News.
Портер добавил, что фильм будет классической сказкой для нового поколения. «Я думаю, новое поколение к этому готово», — уверен актер.
Съемки «Золушки» с Камиллой Кабелло в главной роли сейчас проходят в Лондоне.
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