Фея-крестная в исполнении Билли Портера в «Золушке» будет гендерно-нейтральной

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Актер Билли Портер рассказал, что фея-крестная, которую он сыграет в новом фильме «Золушка» студии Sony, будет гендерно-нейтральной.

По словам Портера, у магии нет пола. «Персонаж будет бесполым, по крайней мере в том виде, в котором я его играю. И это круто», — сказал он в интервью CBS News.

Портер добавил, что фильм будет классической сказкой для нового поколения. «Я думаю, новое поколение к этому готово», — уверен актер.

Съемки «Золушки» с Камиллой Кабелло в главной роли сейчас проходят в Лондоне.

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