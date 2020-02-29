Фильм Полански получил три премии «Сезар»

Фильм режиссера Романа Полански «Офицер и шпион» удостоился трех премий «Сезар», несмотря на протесты феминистских ассоциаций, сообщает Huffpost.

Сам Полански получил премию за лучшую режиссуру. Также фильм получил награды за лучшую адаптацию и лучшие костюмы.

Режиссер Роман Полански и вся съемочная команда фильма пропустили 45-ю церемонию вручения кинопремии «Сезар» из-за угрозы публичного линчевания в связи с обвинениями в домогательствах.

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