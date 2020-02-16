Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму «Бригада» композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook.

Иванов утонул во время отдыха на пляже Бонди Бич в Сиднее, заявил Козырев. Он пояснил, что композитора унесло сильным течением и выбросило на скалы.

Отмечается, что вместе с Андреем была его жена Юлия, ее удалось спасти.

Среди известных работ Иванова ремикс на саундтрек к «Бригаде», ремикс «Собака Баскервилей» и саундтрек к фильму «Бой с тенью».