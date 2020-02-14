Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе

Участники телешоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в эфире программы «Вечерний Ургант» поделились историями о драках, происходящих внутри коллектива, передает РИА «Новости».

По словам шоуменов, одна из ссор произошла в 2000 году, когда во время репетиции Ярица назвал сидящих в зале друзьями. Исаев заметил, что настоящими друзьями Максима являются участники его команды, и обозвал его «козлом». Через какое-то время Ярица попросил больше не называть его подобным образом.

«Хорошо, не буду. Козел»», — последовал ответ, после которого Ярица ударил Исаева.

Другая драка произошла на свадьбе. Тогда Исаев подрался с коллегой Андреем Рожковым из-за попытки выяснить, кто из них больше подходит на роль свидетеля.

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