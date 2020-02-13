Водонаеву вызвали в полицию из-за поста о «быдле»
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Телеведущая и блогер Алена Водонаева пришла на допрос в полицейский участок в связи с публикацией в социальных сетях о целесообразности материнского капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в отделение блогер приехала вместе со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым.
Они уточнили, что проверка в отношении телеведущей организована в рамках статьи «Возбуждение ненависти или вражды».
Сама Водонаева от комментариев прессе отказалась, добавив, что пообщается после завершения процедуры дачи показаний.
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