Водонаеву вызвали в полицию из-за поста о «быдле»

Телеведущая и блогер Алена Водонаева пришла на допрос в полицейский участок в связи с публикацией в социальных сетях о целесообразности материнского капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в отделение блогер приехала вместе со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым.

Они уточнили, что проверка в отношении телеведущей организована в рамках статьи «Возбуждение ненависти или вражды».

Сама Водонаева от комментариев прессе отказалась, добавив, что пообщается после завершения процедуры дачи показаний.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Водонаева оправдалась за слова о маткапитале и «быдле»

— Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

— На Алену Водонаеву написали второе заявление в полицию