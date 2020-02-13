Клим Шипенко не хочет снимать сиквел «Холопа»

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Режиссер комедии «Холоп» Клим Шипенко в беседе с ТАСС заявил, что не думал о съемках сиквела.

Он подчеркнул, что «Холоп» пока еще идет в прокате, и осмысленного решения о продолжении истории авторы еще не приняли. «Идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения», — сказал он.

«Холоп» с Милошем Биковичем и Александрой Бортич вышел в прокат 26 декабря. Сборы картины превысили 3 млрд руб., сделав «Холопа» самым кассовым российским фильмом в отечественном прокате.

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