ФНС разыскивает Алену Водонаеву
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Управление Федеральной налоговой службы по Московской области разыскивает телеведущую Алену Водонаеву, передает Mash.
Утверждается, что Водонаева задолжала налоги за машину и дачу в Московской области. Долг за автомобиль составил 44,8 тыс. руб., за дом — 1,5 тыс. руб.
Ранее Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста, в котором она критиковала потенциальных получателей материнского капитала.
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