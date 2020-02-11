ФНС разыскивает Алену Водонаеву

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Управление Федеральной налоговой службы по Московской области разыскивает телеведущую Алену Водонаеву, передает Mash.

Утверждается, что Водонаева задолжала налоги за машину и дачу в Московской области. Долг за автомобиль составил 44,8 тыс. руб., за дом — 1,5 тыс. руб.

Ранее Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста, в котором она критиковала потенциальных получателей материнского капитала.

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