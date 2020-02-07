Валерий Гаркалин госпитализирован с двусторонним воспалением легких
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Актер Валерий Гаркалин был госпитализирован накануне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИТИС.
Известно, что у Гаркалина поднялась температура, началась одышка, врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление легких».
Гаркалин снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и др. Редагог кафедры эстрадного искусства, худрук мастерской ГИТИС.
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