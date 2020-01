Клип на песню «Old Town Road» получил «Грэмми» как лучшее музыкальное видео

Клип на песню «Old Town Road» американских рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса удостоен музыкальной премии «Грэмми» как лучшее музыкальное видео. Об этом сообщается на сайте премии.

Песня «Old Town Road» в стиле кантри-рэп была представлена публике рэпером Lil Nas X в декабре 2018 года, а в апреле 2019 года он записал ремикс на композицию с Сайрусом.

В данной категории на «Грэмми» также претендовали клипы «We've Got To Try» британского дуэта The Chemical Brothers, «This Land» американского певца Гэри Кларка-младшего, «Cellophane» британской певицы FKA twigs, а также «Glad He's Gone» шведской исполнительницы Tove Lo.

62-я церемония вручения «Грэмми» проходит в Лос-Анжелесе 26 января.

