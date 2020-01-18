Эминема осудили за трек с шуткой про теракт в Манчестере

Эми Рэпера Эминема (Eminem) осудили в сети после выхода нового альбома «Music to be murdered by», где в одной из песен он пошутил про теракт в Манчестере 2017 года. Об этом пишет Entertainment Tonight.

В своем треке Unaccommodating Эминем сказал, что смотрит на шоу издалека и ждет «войнушку».

«А я смотрю издалека на шоу и жду, когда же вы уже начнете свою войнушку», — гласит строчка из песни.

Эта шутка возмутила пользователей сети, которые стали критиковать исполнителя за отсутствие чувства такта и уважения.

«Противно от того, что у него хватило смелости высмеивать взрывы... До тошноты неприятно», — писали люди в социальных сетях.

В настоящее время рэпер пока никак не отреагировал на развернувшуюся против него критику.

22 мая 2017 года в результате атаки террориста-смертника во время концерта Арианы Гранде на «Манчестер Арене» погибли 22 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Daily Mail рассказал об исполнителе теракта в Манчестере

— Эминем внезапно выпустил новый альбом

— СМИ сообщили о допросе Эминема из-за его песен с угрозами в адрес Трампа